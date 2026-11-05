Anunciaron paro nacional en el sector educativo y de salud a partir del 16Nov

La presidenta de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Carmen Teresa Márquez, anunció un paro nacional en el sector salud y educación básica, media, diversificada y universitaria para exigir al gobierno mejores reivindicaciones laborales para los docentes.
«Yo creo que aquí tenemos que ir a un paro nacional. Ya basta de estar tranquilos, llegó la hora señores. Sé que con esta primicia le doy las gracias a ustedes por estar presentes acá en esta reunión», dijo Márquez desde la UCV.
Sectores de salud, magisterio y universitario anuncian paro de actividades.
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Está previsto que el paro de todos los sectores involucrado comience a partir del 16 de noviembre. En este sentido, no precisaron si será un paro de actividades indefinido hasta que puedan llegar a un acuerdo con las autoridades educativas y en el sector de la salud.
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Este anuncio lo realizó durante una asamblea en el auditorio de la Facultad de Humanidades de la UCV. Gremios y sindicatos llevaron a cabo el encuentro intersectorial nacional en defensa del salario y los derechos laborales.
Aprueban paro de actividades de los sectores salud, Magisterio y Universitario para el lunes 16 de noviembre.
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En este sentido, los trabajadores mantienen su exigencia de salarios y pensiones dignas y respeto a las convenciones colectivas.