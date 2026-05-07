Anuncian traslado de material nuclear desde Caracas a los muelles de Puerto Cabello

El gobierno nacional anunció este jueves el trasladado del material nuclear del reactor experimental del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) hasta Puerto Cabello, en el estado Carabobo, .

El canciller, Yván Gil, publicó un comunicado informando sobre este operativo realizado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Precisó que, luego de que reactor concluyó su ciclo operativo en 1991, parte del material quedó «bajo condiciones seguras de enfriamiento, control y almacenamiento».

Tras los hechos del 3 de enero, cuando una bomba cayó a 50 metros del reactor , «se incremento objetivamenteel nivel de riesgo». En tal sentido, el gobierno «confirmó la urgencia de ejecuta una operación» para retirar el material nuclear.

«Entre el 18 y 29 de abril se llevó a cabo una operación segura de contención, extracción, transporte terrestre y embarque del material nuclear restante desde el IVIV hasta los muelles de Puerto Cabello», indica el comunicado.

En este periodo, la ciudadanía se percató del cierre de la Autopista Valle – Coche, la carretera Panamericana y parte de la Autopista Regional del Centro. Versiones extraoficiales indicaban que se trataba del traslado de material nuclear, aunque las autoridades no lo confirmaron hasta este jueves.

TRASLADO DEL MATERIAL

Las autoridades venezolanas recibieron el apoyo de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear de Estados Unidos. También colaboró Reino Unido, «encargado de la gestión del transporte marítimo especializado» del material.

«El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) supervisó las salvaguardias, realizó verificación técnica correspondiente, acompañó institucionalmente el proceso y brindó capacitación al personal nacional», añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EN VIDEOS: PROTESTARON EN VARIOS ESTADOS DEL PAÍS POR LA CRISIS ELÉCTRICA, ESTO DENUNCIÓ UN ALCALDE EN ARAGUA

#Comunicado 📢 El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa que el Reactor Experimental RV-1 del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), concebido por el Dr. Humberto Fernández-Morán, finalizó su ciclo operativo en 1991. Posteriormente, en… pic.twitter.com/mDiVOOnNdf — Yvan Gil (@yvangil) May 7, 2026



De acuerdo al gobierno, el traslado del material nuclear se llevó a cabo «conforme a los más altos estándares internacionales de seguridad física, protección radiológica, transporte y control».

El reactor nuclear RV-1 fue construido durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, pero no abrió sus puertas hasta 1960. Durante el gobierno de Hugo Chávez, fue reconvertido en la Planta de Esterilización por Rayos Gamma.