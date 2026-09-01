Anuncian que el certificado de Rupdae dejará de tener fecha de vencimiento

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) anunció este martes que el certificado del Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas (Rupdae) dejará de tener fecha de vencimiento.

El organismo, adscrito al Ministerio de Industrias y Comercio Nacional, emitió este 1 de septiembre un comunicado en el que informó que el Rupdae «pasa a tener vigencia indefinida». La medida fue tomada en el marco de la Ley de Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos.

«El certificado del Rupdae (…) no tendrá fecha de vencimiento y solo se deberá actualizar en caso de que la empresa, comercio e industria realice modificación en su RIF (Registro Único de Información Fiscal)», expuso el Sundde.

Tras este anuncio, los usuarios no tendrán que renovar el Rupdae por vencimiento. «Garantiza una simplificación efectiva y consolida la estabilidad jurídica y operativa de todo el sector comercial de la nación», apuntó el ente.

RUPDAE SE SUMA A LA «TRANSFORMACIÓN DIGITAL»

La eliminación del vencimiento del certificado de Rupdae no fue un caso aislado. Durante las últimas semanas, distintos entes gubernamentales han tomado medidas semejantes para simplificar los procedimientos administrativos.

«Con esta medida, avanzamos en la transformación digital y la celeridad administrativa, para garantizar procesos ágiles, sin duplicidad de requisitos, y brindar mayor estabilidad jurídica y operativa al desarrollo económico», añadió el Sundde.

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El ente aseguró que las medidas tomadas por el Sundde y otros organismos buscan «eliminar la duplicidad de requisitos y la simplificación de cada gestión», mientras se garantizan «respuestas breves, eficientes y efectivas».