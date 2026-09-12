Anuncian la liberación del activista Óscar Morales tras detención temporal en Caracas

El activista social Óscar Morales fue liberado la tarde de este sábado 12 de septiembre, tras haber sido retenido por funcionarios policiales en Caracas.

La denuncia de su arresto y posterior confirmación de su liberación movilizó a defensores de derechos humanos y familiares, quienes exigían respuestas sobre su paradero.

Morales ya se encuentra en su residencia luego de que las autoridades encargadas de su custodia lo liberaron, según anunció su propia hija en un video publicado en las redes sociales.

Liberaron en Caracas al activista Óscar Morales; su hija confirmó en redes sociales que ya se encuentra en casa. Video: Cortesía pic.twitter.com/GLISJYTQ3g — Caraota Digital (@CaraotaDigital) September 12, 2026

Detalles de la detención en La Candelaria

La alerta sobre la situación de Morales inició en horas de la mañana, cuando se reportó su detención en el sector la Candelaria, en el centro de Caracas.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) y diversas organizaciones civiles denunciaron el procedimiento debido a la falta de información inicial por parte de los cuerpos de seguridad.

El activista había participado activamente el día anterior en las manifestaciones ciudadanas que exigían celeridad en los procesos de excarcelación de los presos políticos en el país. Tras su arresto, lo trasladaron a la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicada en la zona de Maripérez.

Gestiones para la liberación de Óscar Morales

Una comisión integrada por su esposa, el abogado defensor Eduardo Torres y la representante de la Alianza, Mayra Morales, se trasladó hasta el centro de reclusión en Maripérez para constatar el estado físico del activista y exigir su inmediata liberación.

Tras una espera en las instalaciones, los funcionarios policiales recibieron la orden oficial de otorgarle la libertad, permitiéndole retornar a su hogar de forma segura junto a sus allegados, según reseñó la ONG Alianza por la Libertad de los Presos Políticos.

Organizaciones no gubernamentales y activistas civiles se mantienen atentos al desarrollo de estos procedimientos en la capital.