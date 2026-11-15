AN 2015 exigió libertad plena para Daniel Echenagucia tras su excarcelación

La representación de la AN 2015 en la mesa de diálogo con el Gobierno, reaccionó este sábado al anuncio de la excarcelación del preso político italo-venezolano, Daniel Echenagucia.

Aunque la instancia calificó como importante la salida de prisión del ciudadano, enfatizó que se le debe otorgar libertad plena y no mantenerlo sometido a una medida cautelar sustitutiva.

A través de un pronunciamiento oficial, la delegación parlamentaria señaló que la exigencia de libertad sin restricciones responde a los pronunciamientos previos dictados por organismos internacionales en materia de derechos humanos, especialmente aquellos relacionados con el delicado estado de salud del detenido.

GARANTÍAS PROCESALES Y PRESOS POLÍTICOS

La representación opositora reiteró que la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo deben prevalecer tanto en el caso de Echenagucia como en el del resto de los detenidos por razones políticas en el país.

En su declaración, la AN 2015 fijó postura sobre los próximos pasos en el proceso de negociación, considerando que el otorgamiento de medidas cautelares representa un avance, pero advierten que no es suficiente para garantizar la justicia plena en el caso.

En este sentido, reafirmaron que continúan trabajando desde sus funciones en la mesa de diálogo para lograr la liberación de todos los presos políticos, manifestando su expectativa de que estas medidas se concreten pronto.

Insistieron en la necesidad de redoblar los esfuerzos para profundizar la transición hacia la democracia y restituir plenamente las garantías civiles y políticas de todos los venezolanos.