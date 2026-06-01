«Amenazas, extorsión y humillación»: Habló uno de los detenidos en el caso viral del sauna en Lara

Ángel Rodríguez, una de las 28 personas que fue detenida el fin de semana en un sauna ubicado en Barquisimeto, estado Lara, señaló que no les imputaron cargos y todo se trató de una «extorsión».

Durante una entrevista ofrecida a Caraota Digital, reveló detalles de lo ocurrido en el operativo que provocó una investigación del Ministerio Público.

«Llegaron sin ningún tipo de orden y de una manera muy arbitraria, a la fuerza, casi reventando la puerta. Al entrar pasaron y nos pidieron cédulas, teléfonos. El argumento del momento era que posiblemente había drogas, incluso llevaron a un perro que detecta drogas y no consiguieron nada. Después al argumento se iba sumando que estábamos haciendo algo indebido, que este tipo de sitios no estaba permitido, que era una especie de casa de citas y que respetaban la orientación pero que era ilegal ese tipo de sitios», expresó.

NO HUBO ARGUMENTO LEGAL EN EL OPERATIVO DEL SAUNA EN LARA

Destacó que no hubo argumento legal para que estas personas fueran detenidas. «Todo era como inventado, prácticamente nos decían que había que detenernos para poder nosotros hablar en el comando que nos llevaron. En ningún momento vimos en el sauna o en el comando una orden, todo fue prácticamente humillación, comentarios horribles y vainas que no tenían ningún tipo de sentido. Fue una situación muy incómoda», comentó.

«Básicamente también querían decirnos que el cargo era ser homosexual, de hecho eso se preguntó y lo que respondió una fue que la misma presidenta no ha emitido una orden donde ese tipo de preferencias sea algo legal. Muchos abogados que estaban en el sitio dijeron que eso estaba en la Constitución y era legal, pero le pasó por un oído y le salió por el otro», mencionó.

Asimismo, Rodríguez denunció que hubo «amenazas» en el operativo. Al tiempo que indicó que una vez que llegaron a la sede del comando policial los iban separando a los testigos, los dueños y los clientes.

«Decían que iban a ser expuestos con los familiares, y que estarían presos durante tres días si no colaboraban», dijo.

VAN SEIS FUNCIONARIOS DETENIDOS

Además, señaló que serían seis los funcionarios que han sido detenidos por este caso que se viralizó rápidamente en redes. «Hay muchos implicados y faltan algunos por capturar. En el operativo fueron entre 12 y 20 personas», acotó.

Ángel Rodríguez recordó que estuvo detenido por aproximadamente cuatro horas junto a otras víctimas. «Fue hasta que llegamos a un acuerdo y pagamos prácticamente. Mandaron a una tercera persona para que buscara el dinero y las pertenencias que habíamos acordamos. Aunque tengo entendido que el dueño estuvo más tiempo», agregó.

Resaltó que no les imputaron ningún cargo, «fue simplemente extorsión. No tuvo sentido eso».

«El caso se hizo tan mediático que fueron las mismas autoridades que los fueron buscando, no fue que nosotros fuimos al Ministerio Público el día siguiente. Las fundaciones de derechos humanos y de LGBTI nos fueron contactando para darnos apoyo psicológico y apoyo legal», sostuvo.

EL MIEDO

De igual forma, afirmó que muchas de las víctimas tienen miedo de declarar porque pasaron «una experiencia horrible, fue un daño psicológico, como al patrimonio y el escarnio público».

Al ser consultado sobre si tiene temor de alguna represalia, respondió: «Existe el miedo por supuesto», dijo.

Sin embargo, manifestó que se realizó una denuncia. «Están pidiéndonos las pruebas, todo ha sido bastante rápido y entendemos que es porque es un caso polémico y queremos que no quede impune», puntualizó.

Por último, Ángel Rodríguez envió un mensaje a las autoridades venezolanas. «Dejen en claro que la libre expresión es un derecho que se puede ejercer en Venezuela. Que no puede llegar cualquier funcionario o cualquier persona a tratar de vulnerar nuestros derechos y exponernos al daño psicológico y al patrimonio porque es una experiencia terrible que pone en riesgo a cualquiera», concluyó.