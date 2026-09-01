Alto Mando Militar respaldó acuerdo petrolero con EEUU: «No es una subordinación»

El ministro de Defensa, Gustavo González López, manifestó este martes su respaldo al nuevo acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela, descartando que se trate de una «subordinación» al país norteamericano.

González se pronunció esta tarde desde el Palacio de Miraflores, en Caracas. Tras una reunión con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el general en jefe dejó clara la posición del Alto Mando militar.

«Nosotros acompañamos, aprobamos y estamos de acuerdo en todos los términos el reciente acuerdo estratégico que ha tenido el país con Estados Unidos en cuanto al desarrollo energético en los campos petroleros», dijo González.

En tal sentido, González manifestó el apoyo de la Fuerza Armada Nacional (FANB) a las acciones de Delcy Rodríguez. «Transformar una diferencia política en un acuerdo de cooperación económica es solo una decisión de ir a la paz, no es una subordinación», dijo.

GONZÁLEZ AFIRMÓ QUE HABRÁ MÁS EMPLEO

Tanto la Casa Blanca como el Palacio de Miraflores insisten en que el acuerdo será positivo para la recuperación y crecimiento de la economía venezolana. González ratificó esta postura y aseguró que se busca garantizar la «prosperidad».

«Observamos que en este acuerdo vamos a ver el ingreso de mucha inversión internacional que se va a traducir en mayor empleo y producción», dijo González. «Si me preguntara, este acuerdo en una sola palabra es prosperidad y bienestar para el país», acotó.

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Estados Unidos afirmó que el acuerdo movilizará hasta 100.000 millones de dólares en inversiones y contempla la explotación de 17 campos petroleros con unas reservas estimadas en 65.000 millones de barriles.

A pesar de las críticas desde algunos sectores, el gobierno de Rodríguez insistió que Venezuela conserva la propiedad y soberanía del petróleo, además de recibir miles de millones de dólares en impuestos.