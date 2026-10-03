Alto comisionado de ACNUR visitó el país para tratar retorno de migrantes y consecuencias de los terremotos

(EFE).- El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Barham Salih, aseguró este viernes que conversó sobre el retorno voluntario de los migrantes venezolanos y las consecuencias de los terremotos del pasado 24 de junio con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, durante el encuentro que sostuvieron en su primera visita a Venezuela.

«Honrado de reunirme con la presidenta Delcy Rodríguez y el canciller Félix Plasencia en la primera visita de un Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a Venezuela. Discutimos la recuperación tras el terremoto, el retorno voluntario y la reintegración, y un nuevo capítulo de cooperación», dijo Salih en un mensaje en X.

El alto comisionado además recordó las palabras de Rodríguez en la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en septiembre en Nueva York, cuando invitó a los migrantes venezolanos a regresar.

«Una visión importante de inclusión, estabilidad y prosperidad que el ACNUR está listo para apoyar», añadió Salih.

Según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), un mecanismo coliderado por ACNUR y la Organización Internacional de Migraciones, unos 6,9 millones de venezolanos salieron de su país en los últimos años.

Salih estará en Venezuela hasta el sábado y está acompañado de la directora regional para las Américas de ACNUR, Isabel Márquez, y el coordinador residente de las Naciones Unidas, Álvaro Rodríguez.

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) transmitió imágenes del encuentro entre Rodríguez y Salih, en el que también participó el vicecanciller Oliver Blanco, y el viceministro para temas multilaterales, Joaquín Pérez.

El representante de la ACNUR se reunió el mes pasado con Plasencia en el marco de la Asamblea General de la ONU y ratificaron el compromiso de afianzar una cooperación conjunta, según una nota de la Cancillería venezolana.

Durante esa reunión abordaron el fortalecimiento de la colaboración entre la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) y ACNUR, así como la posibilidad de desarrollar nuevas iniciativas y planes de trabajos conjuntos para ampliar los mecanismos de atención y protección de las personas refugiadas.

ACNUR coordinó la respuesta en cuanto a protección y refugios para los damnificados por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela.

La visita de Salih se da en medio de un proceso de apertura de Venezuela con organismos internacionales, luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero. EFE