¿Alguno pertenece al Tren de Aragua? Esto dijo Cabello tras revisar lista de venezolanos enviados a El Salvador

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró que ninguno de los venezolanos enviados a El Salvador pertenece al Tren de Aragua.

«Ayer salió una lista de los venezolanos que en teoría están en El Salvador. Nosotros tenemos el organigrama de los que quedan en la banda, porque como dicen en mi pueblo les hemos dado en el cielo de la boca. Revisando nombre a nombre no hay ninguno. Aquí está el reporte que me envía el director del Cicpc, Douglas Rico, de que no aparece ninguno identificado como parte de una banda criminal, tampoco miembros del extinto Tren de Aragua», dijo Cabello durante su podcast.

📌 Vía: Podcast Sin Truco ni Maña.

«De los que se llevaron para allá es mentira que son del Tren de Aragua. Ahora que Estados Unidos se niegue a reconocer la verdad, eso es otra cosa. Los que están diciendo que pertenecen al Tren de Aragua no forman parte de esa agrupación», resaltó.

Asimismo, aseguró que Estados Unidos está usando la criminalización de los migrantes para poder cometer este tipo de actos. «¿Qué es el Tren de Aragua? Es una narrativa para estigmatizar a un pueblo».

Cabello destacó que en Venezuela acabaron con la banda del Tren del Aragua.

“Nosotros los desintegramos y los que quedaron se los llevó (Álvaro) Uribe y los ha protegido. Allá los ha convertido en operadores del sicariato en Colombia”, aseveró.

CABELLO SOBRE CAPTURA DE MIEMBRO DEL TREN DE ARAGUA EN COLOMBIA

Para finalizar, desmintió la noticia de que recientemente capturaron a un cabecilla del Tren de Aragua en Colombia.

“Es mentira, es de la banda del Flipper aquí en Venezuela, no es del extinto tren de Aragua, y se fue de Venezuela para Colombia porque allá le dan protección. ¿Quién le da protección? Álvaro Uribe y el señor Iván Duque”, concluyó.