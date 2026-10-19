Alertaron sobre situación irregular y una presunta intervención en Yare, ONG exigió fe de vida de los presos políticos

Familiares y vecinos reportaron una presunta intervención irregular dentro del penal de Yare este fin de semana, lo que encendió las alarmas del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), organización que activó una alerta pública exigiendo pruebas claras de que los reclusos se encuentran a salvo.

«El Clippve pudo conocer, a través de testimonios de familiares de presos políticos y de personas que residen en las adyacencias del centro de reclusión de Yare, sobre una supuesta intervención en el recinto carcelario», señaló la organización a través de su cuenta de la red social X (Twitter).

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Aunado a lo anterior, el apagón que afectó a la cárcel desde la noche del sábado aumentó el nerviosismo de los parientes. La falta de luz oculta cualquier movimiento en el recinto y complica la verificación de las condiciones internas de los detenidos.

«Algunos presos políticos han logrado comunicarse con sus familiares vía telefónica, pero dichas comunicaciones se han caracterizado por ser sumamente breves, cortantes y bajo un evidente clima de tensión», señaló la organización.

El comité cuestionó la falta de claridad en las actuaciones oficiales y criticó que se ejecuten procedimientos sin supervisión adecuada ni apego a las leyes vigentes. «Desde Clippve alertamos con profunda preocupación sobre esta grave situación y continuamos denunciando que estos procesos se desarrollan en absoluta irregularidad, al margen de la ley y sin garantías de transparencia», se agregó en el comunicado.

ALERTA URGENTE | Situación irregular y presunta intervención en el centro penitenciario de Yare El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) pudo conocer, a través de testimonios de familiares de presos políticos y de personas que residen en las adyacencias del… pic.twitter.com/xNxjLBPJgM — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) October 18, 2026

SIN PRONUNCIAMIENTO OFICIAL

Las autoridades guardan silencio y la ausencia de datos sobre el estado de los presos políticos en Yare angustia aún más a quienes esperan noticias en las afueras del penal.

Ante esto, el Clippve sostuvo que «en este momento impera muy poca información oficial y reina un clima de gran incertidumbre. Esta falta de respuestas y el cerco informativo resultan revictimizantes para los familiares, quienes se encuentran en un estado de indefensión total, sin saber qué hacer ni a qué instancias acudir para exigir información sobre el paradero y la integridad de sus seres queridos».

Frente a este escenario, la ONG recordó que los funcionarios y las instituciones públicas deben velar obligatoriamente por el bienestar y la seguridad de cada persona bajo su custodia. «Destacamos la extrema gravedad de este asunto, recordando que la vida, la integridad física y los derechos de los privados de libertad son de absoluta y directa responsabilidad del Estado», dijo.

Finalmente, el grupo exigió garantías inmediatas para la salud de los detenidos y pidió la atención de organismos dentro y fuera del país.

«Exigimos un cese inmediato a la opacidad, la presentación de fe de vida y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Hacemos un llamado de atención a la comunidad nacional e internacional para mantenerse vigilantes ante esta crítica situación», exhortó el Clippve.