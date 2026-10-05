Alertaron sobre medicamento falsificado para el cáncer de mama en el país, esto es lo que debes saber

El Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel emitió este lunes una alerta sanitaria por un lote falsificado de Perjeta (Pertuzumab), un medicamento que se utiliza para tratar el cáncer de mama.

«Informamos la detección en el país de unidades falsificadas del siguiente medicamento: Producto: PERJETA (PERTUZUMAB) 420 mg / 14 mL (Concentrado para solución para infusión)», indicó el organismo a través de sus redes sociales.

En este sentido, precisó que el lote en cuestión está bajo el registro sanitario «P.B. 1.331/25». Asimismo, detalló que el lote falsificado está bajo el número: N3655A14.

Además, el empaque ilícito tiene la fecha «Fab 12/2025 – Exp 12/2028».

Productos Roche, S.A. y F. Hoffmann-La Roche Ltd. confirmaron que este lote no existe en sus registros de fabricación ni lo han importado formalmente.

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Los organismos sanitarios indicaron que al tratarse de un producto de origen desconocido, no está garantizada su calidad, esterilidad, ni seguridad, por lo que representa un grave riesgo para la salud.

Por lo cual, hicieron un llamado a no adquirir ni administrar unidades pertenecientes al lote N3655A14.

Este producto en el país solo se comercializa y distribuye a través de las farmacias del Banco de Drogas Antineoplásicas (BADÁN).

Asimismo, hicieron un llamado a la población a denunciar ante los organismos competentes si encuentran uno de estos lotes.