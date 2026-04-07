Alerta en cárcel El Marite: Denuncian muerte por tuberculosis pulmonar de un recluso

Un hombre privado de libertad, identificado como Dionisio de Jesús Santiago Portillo, falleció este martes en la cárcel de El Marite, en el estado Zulia, según denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

La ONG detalló que Portillo llevaba varios años internado en este centro de reclusión. A pesar de que, aparentemente, sufría de tuberculosis pulmonar, el hombre no recibió atención médica de forma oportuna.

«La causa de muerte fue tuberculosis pulmonar, una enfermedad prevenible y tratable, que lamentablemente se ha convertido en una sentencia de muerte para los presos que sobreviven en condiciones de reclusión inhumanas», detalló el OVP.

La muerte de Portillo no ha sido un caso aislado. De acuerdo al OVP, hace pocos días un hombre de 53 años, llamado Henry Cristancho, murió en la cárcel de Uribana, en el estado Lara, tras sufrir un severo«deterioro físico», aunque las causas oficiales todavía no son públicas.

CÁRCEL DE PORTILLO

Dionisio Portillo falleció en la cárcel de El Marite, conocida antiguamente como el Internado Judicial de Maracaibo. El OVP precisó que el centro de reclusión lleva más de 10 años «cerrado», aunque permanecen privados de libertad en su interior.

«Fue oficialmente cerrado en 2013, tras reiteradas denuncias por hacinamiento, violencia y condiciones inhumanas. No obstante, el espacio continúa siendo utilizado como lugar de reclusión, bajo esquemas irregulares y sin garantías mínimas», señaló el OVP.

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Todavía hay más de 1.000 privados de libertad en esta cárcel. «Están en condiciones de hacinamiento crítico, sin ventilación adecuada, sin control sanitario y sin acceso regular a servicios médicos», agregó.

La tuberculosis no es algo exclusivo de esta cárcel, puesto que el OVP alertó de la propagación de la enfermedad en los centros de reclusión. A esto se suma el hacinamiento, la falta de ventilación, desnutrición y ausencia de controles sanitarios.

