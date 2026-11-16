Alcaldes de Baruta, El Hatillo y Los Salias exigen declaratoria de emergencia por crisis de luz y agua en la Gran Caracas

Ante el severo deterioro de los servicios públicos que mantiene a miles de familias sin luz y sin suministro de agua, los alcaldes de los municipios Baruta, El Hatillo y Los Salias exigen respuestas técnicas inmediatas a Corpoelec e Hidroven y presentan una hoja de ruta para frenar el colapso de las redes en el área metropolitana.

Aclaran que su postura busca sumar soluciones sin confrontaciones políticas y respaldan la reforma eléctrica.

Además, solicitan instalar una mesa técnica permanente para destrabar la crisis y plantean tres acciones urgentes al Ejecutivo nacional:

Declarar la emergencia de servicios públicos en la Gran Caracas

Autorizar cuadrillas municipales que permita a gobernaciones y alcaldías contratar personal certificado por Corpoelec para reparar averías menores.

Agilizar la restitución del servicio y exonerar el IVA en equipos eléctricos para la compra de transformadores, cables y luminarias.

Pronunciamiento oficial junto a los alcaldes de El Hatillo @fernandomelena y de Los Salias @edgarlayaj, sobre los problemas de los servicios de luz y agua en nuestros municipios. Instamos a los entes encargados a unirnos para buscar soluciones que beneficien a los venezolanos. https://t.co/0svZ9EmjBW — Darwin González (@darwingonzalezp) November 16, 2026

IMPACTO EN CIFRAS: DÍAS A OSCURAS Y GASTOS EN CISTERNAS

En rueda de prensa, las autoridades locales advierten que la realidad que enfrentan sus comunidades es crítica, porque las fluctuaciones paralizan directamente el bombeo de agua hacia zonas altas de los municipios.

En Baruta, el alcalde Darwin González precisó que la situación golpea a más de 500.000 habitantes, en su mayoría adultos mayores.

Dijo que la explosión de transformadores y las fallas en el cableado dejan sin electricidad entre dos y seis días continuos a urbanizaciones como El Cafetal, Prados del Este, Santa Fe, El Peñón y Manzanares.

Con respecto al suministro de agua, las fallas eléctricas impiden el bombeo hacia Colinas de Bello Monte y mantiene a sectores como Colinas de Tamanaco, Las Minas de Baruta y zonas populares hasta 15 días seguidos sin agua.

320 HORAS SIN LUZ

Por su parte, el alcalde de El Hatillo, Fernando Melena, denunció que el municipio acumula 320 horas sin servicio eléctrico —113 de ellas en la zona rural—, destacando un apagón crítico de 96 horas continuas en el eje Turgua–El Caracol.

Esta intermitencia eléctrica paralizó el suministro de agua en sectores como Los Naranjos (18 zonas), La Unión (11 zonas), La Boyera, Los Pinos, La Lagunita, El Arroyo, El Calvario y

Oripoto. Asimismo, comunidades como Los Geranios, Las Marías, Los Pomelos y Los Robles reciben menos de 40 horas de servicio. Según Melena, esta emergencia obliga hoy a los vecinos a depender de 110 camiones cisterna diarios, golpeando el bolsillo familiar con gastos que oscilan entre los 60 y 160 dólares mensuales (calculados a tasa BCV).

UNA CUADRILLA PARA TODO EL MUNICIPIO

El alcalde de Los Salias, Edgar Laya, dijo que los constantes bajones afectan el suministro de agua. Pasan hasta 15 días sin el servicio, lo que conlleva a suspender clases en escuelas publicas y privadas y vulnerar el servicio de salud por el cierre de ambulatorios de la zona.

Denunció que en Los Salias solo se cuenta con una cuadrilla de Corpoelec para resolver todas las emergencias que se suscitan en el municipio, lo que hace mucho mas lenta la atención a los ciudadanos.

Al cierre del encuentro, los alcaldes reiteraron que la electricidad y el agua son derechos fundamentales para una vida digna, por lo que pusieron toda su capacidad operativa y técnica a disposición de los organismos nacionales para ejecutar el plan de rescate de manera conjunta.