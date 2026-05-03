Alcalde de Baruta afirmó que fluctuación eléctrica afectó al sistema Tuy II, Hidroven estaría trabajando en su recuperación

El alcalde de Baruta, Darwin González, informó este domingo que una fluctuación eléctrica afectó el Sistema Tuy II.

A través de su cuenta en X (Twitter), González reportó que el equipo de Hidroven hizo el reporte y que ya se encuentran trabajando para su recuperación.

Las fluctuaciones eléctricas en los Valles del Tuy, estado Miranda, son recurrentes. En estos primeros meses de 2026, los reportes son significativos y con variaciones de voltaje y «bajones» que afectan la estabilidad de los electrodomésticos y servicios básicos.

El 8 de abril se registró una fuerte fluctuación a la 1:10 pm que afectó diversas zonas de Miranda, incluyendo específicamente a los Valles del Tuy.

Anteriormente, el 26 de marzo se reportaron eventos críticos y antes de eso, el 19 y 21 de marzo, hubo variaciones de tensión que impactaron no solo el alumbrado, sino también los sistemas de bombeo de agua en la región.

Mientras que el 20 de enero ocurrieron fuertes fluctuaciones en diversos sectores de la subregión.

¡Atención, baruteños! El equipo de @HidrovenOficial reporta una fluctuación eléctrica que afecta directamente al sistema del TUY II. Ya se encuentran trabajando para una pronta recuperación del sistema. Sigo informando cualquier cambio. — Darwin González (@darwingonzalezp) May 3, 2026

SUMINISTRO EN OTRAS ZONAS

Por su parte, el concejal de Baruta, Luis Eduardo Aguilar, informó que el sistema Tuy II Sur sigue suministrando agua a las zonas altas de Baruta.

En su cuenta en X, Aguilar indicó que las zonas que están recibiendo el flujo normal son: Conjunto Residencial El Naranjal, Las Danielas, Los Samanes partes altas, Guaicay partes altas. Se añade Las Minitas, Polifibra, La Naya, Terrazas de Santa Inés, Colegio Americano, calle Victoria, Federación, Bolívar Norte, Quebrada Seca, Miranda, Los Manguitos y Anacoco calle principal.

Mientras que la Estación Santa Mónica se encuentra bombeando al igual que el Tanque de Bello Monte, El Clavito, Piedra Azul y Ojo de Agua, además de la zona de Manzanares.