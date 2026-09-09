Alcabalas, puestos de atención y patrullaje: El comentario del director del Cicpc sobre la seguridad en el país

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico, reafirmó la orden de suspender las alcabalas y confirmó los despliegues de patrullaje en todo el territorio nacional.

«Ahorita hay una orden donde quedan eliminadas las alcabalas. En la vía en todo el país hay puestos de atención que se van a mantener, ya no se verán tanto, pero es necesario mantener a hombres y mujeres en lugares establecidos para sí se llegara a presentar un delito rápidamente la intervención esté allí», acotó.

Destacó que mantendrán el patrullaje constante, día y noche, en el área capital y todo el país.

«La presencia de la autoridad en la calle es necesaria para evitar que alguna persona que quiera delinquir se aproveche de la ausencia de funcionarios policiales», dijo.

Durante su intervención en el programa Cicpc al Día, Rico explicó que esta decisión responde a una transición hacia un modelo preventivo más dinámico y efectivo, sustituyendo los puntos de control estáticos por un patrullaje constante que permita atender de forma oportuna a las comunidades y optimizar los tiempos de respuesta ante emergencias.

«El retiro de las alcabalas urbanas no significa la ausencia policial en las calles, sino una presencia más estratégica y moderna», indicó.

Asimismo, enfatizó que los funcionarios en labores de patrullaje deben mantener activadas sus cocteleras para garantizar la visibilidad, transparencia e identificación institucional ante la población.

En ese sentido, instó a la ciudadanía a denunciar mediante plataformas digitales a las unidades patrulleras que transiten con las luces de emergencia apagadas, indicando ubicación y datos del vehículo.

En paralelo, el jefe de la Oficina de Respuestas a las Desviaciones Policiales, Luis Brito, informó que se adelantan investigaciones disciplinarias y penales contra funcionarios involucrados en irregularidades.