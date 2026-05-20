Alarmante violencia: Confirman más de 30 femicidios en primer trimestre del año y los estados con la tasa más alta

La directora y fundadora de la ONG Utopix, Aimée Zambrano, informó este martes que se registraron más de 30 femicidios en Venezuela durante el primer trimestre del año, a la vez que brindó datos sobre estos crímenes.

Zambrano brindó una entrevista en el programa La Frecuencia de Hoy, en Unión Radio. La activista precisó que los femicidios se dieron en estados como Zulia, Miranda, Carabobo, La Guaira y Táchira, además del Distrito Capital.

«Estamos contabilizando desde enero hasta marzo del 2026, más de 30 femicidios en Venezuela; en su mayoría ocurrieron a mano de las parejas o exparejas», explicó Zambrano.

La activista detalló que la mayor parte de estos femicidios se dieron en circunstancias semejantes. «En Venezuela el principal agresor es generalmente la pareja o expareja de la mujer que está en situación de violencia», acotó.

DETALLES DE FEMICIDIOS

Zambrano precisó que enero fue el mes de «mayor violencia» contra las mujeres, aunque en febrero «contabilizamos menos casos» de femicidios. Todavía no hay datos específicos sobre los demás meses.

«Con relación a los femicidios en grado de frustración, estamos contabilizando aproximadamente 30 casos en los primeros tres meses», indicó Zambrano. Además, señaló el estado Zulia «es el estado donde puntea la mayoría de los casos» en Venezuela.

La activista agregó que la mayor parte de femicidios se dieron contra mujeres entre 25 y 45 años. También hay una preponderancia en las armas blancas y de fuego como herramienta para concretar el crimen.

De acuerdo al reporte anual de Utopix, al menos 155 mujeres fueron víctimas de femicidios en Venezuela durante el 2025. Igualmente, Zambrano alertó en marzo que se trata de un «subregistro», producto de la falta de datos públicos y oficiales.