Ahora podrás ver tus entradas y salidas del país: Lo que explicó el Saime sobre la solicitud de «movimientos migratorios»

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que los ciudadanos podrán registrar sus entradas y salidas del país, además de solicitar la Certificación de Movimientos Migratorios a través de su portal web.

Con esta nueva herramienta en línea, los usuarios pueden consultar y gestionar de manera directa los registros de entradas y salidas de la nación.

Para realizar este trámite los usuarios del Saime deben ingresar al portal web www.saime.gob.ve y colocar su usuario y contraseña correspondiente.

En la sección de Migración, debe presionar la opción «Movimientos Migratorios» para visualizar los registros de entrada y salida del país.

Luego, debe presionar la opción «Solicitar documento», donde aparecerá una ventana emergente en la que el usuario podrá confirmar sus datos para continuar con el proceso. Allí, tendrá que confirmar la información.

En caso de encontrar alguna inconsistencia, el usuario debe acudir a cualquier oficina de asistencia al ciudadano del Saime para solucionar el trámite.

En caso de que no haya ningún problema, se visualizará el monto a pagar. Una vez completado el trámite, el sistema emitirá automáticamente el Certificado Digital, el cual estará disponible para su descarga e impresión inmediata.