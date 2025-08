Abogada María Alejandra Díaz pidió asilo en la embajada de Colombia en Caracas, gobierno de Maduro le negó salvoconducto

La abogada María Alejandra Díaz, disidente del gobierno de Maduro, denunció que lleva más de siete meses asilada en la residencia del embajador de Colombia en Venezuela, luego de que le negaran el salvoconducto necesario para su salida segura del país.

«En fecha 9 de enero de 2025 denuncié la persecución bajo la cual me encontraba y la situación irregular de asedio y detención temporal que sufrieron mis familiares. Permanecí escondida hasta que el día 11 de enero de 2025, y estando aún bajo la persecución de la PNB antiterrorismo, me presenté en la residencia del embajador de Colombia en Venezuela solicitando asilo diplomático frente al acoso del gobierno nacional», relató a través de un comunicado en sus redes sociales.

«Fui recibida por el propio embajador y entrevistada por el segundo secretario, quién además es el abogado asignado al caso, quién me entrevistó y dejó asentada mi petición formal y el relato correspondiente. En fecha 13 de enero de 2025, verbalmente el embajador me notifica que el asilo fue concedido y que el día 12 de enero Cancillería venezolana fue notificada de la decisión por la Cancillería colombiana», continuó.

Asimismo, relató por qué se mantuvo en silencio todo este tiempo hasta ahora. «Además se me pidió guardar silencio sobre dónde estaba y las condiciones que rodeaban mí resguardo, no se me permite opinar sobre política interna por mi condición de asilada, ello, por limitaciones que impone este tipo de protección diplomática. He cumplido cabalmente con mi palabra hasta el día de hoy, pues las condiciones han cambiado, a partir de la publicación del informe de la ONU sobre el patrón de persecución contra mi persona que pudo detectarse».

NEGACIÓN DEL SALVOCONDUCTO

María Alejandra Díaz afirmó que han intentado en varias ocasiones que el gobierno de Maduro le de un salvoconducto para salir del país. Sin embargo, hasta ahora solo ha recibido respuestas negativas.

«Verbalmente hace 2 meses, también se me notificó que el gobierno venezolano se negaba a otorgarme salvoconducto porque no existía ninguna persecución en mi contra, según ellos. Esto queda desmentido con el informe de la relatora especial para jueces y abogados de la ONU, publicado el 25 de julio de 2025, dónde señala el patrón sistemático de persecución que se sigue en mí contra. No es sino hasta ese día que se conoce mi situación particular, pues el petitorio expreso del embajador fue guardar silencio», explicó.

LAS 6 SOLICITUDES DE MARÍA ALEJANDRA DÍAZ

Ante la necesidad de hacer pública su condición de asilada, realizó algunas peticiones: