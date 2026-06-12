A sacar el paraguas el fin de semana: llega la onda tropical 13 y este es el pronóstico del tiempo

La onda tropical 13 se posó este viernes sobre territorio nacional y se desplaza hacia el occidente del país. Se espera que a su paso provoque lluvias de intensidad variable en buena parte de las regiones.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó en sus redes sociales sobre la llegada de la onda tropical. Para las 3 de la tarde, el fenómeno se encontraba sobre el oriente del país.

«La onda tropical 12 sobre el occidente de Venezuela y la onda tropical 13 en nuestra Guayana Esequiba», detalló el organismo en sus redes sociales. En las imágenes satelitales se aprecia importante nubosidad sobre gran parte del territorio.

El pronóstico del Inameh vaticinó cielos nublados y lluvias dispersas en todo el país. Sin embargo, mientras avance la onda tropical, es posible que se den descargas eléctricas y precipitaciones de mayor intensidad.

ESTADOS CON LLUVIAS

El Inameh adelantó que se esperan lluvias en las regiones orientales y centrales del país, especialmente en aquellas cercanas a las costas. También podría haber precipitaciones en sectores llaneros, como Cojedes, Portuguesa y Apure.

Las entidades más afectadas por las lluvias serán «Guayana Esequiba, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua, Guárico y Falcón», según el Inameh.

El paso de las ondas tropicales 11 y 12 dejó intensas lluvias en la Gran Caracas y distintas ciudades del norte del país. A pesar de este escenario, no hay reportes de víctimas mortales, aunque sí se dieron inundaciones en el estado Bolívar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GOBIERNO CREÓ UNA COMISIÓN PARA SELECCIONAR CONTRATISTAS EN EL SECTOR ELÉCTRICO

El presidente del Inameh, Reidy Zambrano Méndez, detalló que este 2026 se formarán entre 51 y 57 de estos fenómenos. «Estamos estimando que a nuestro país lleguen entre 41 y 46 ondas para este año», explicó hace unas semanas.