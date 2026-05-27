A 19 años del cierre: El caso RCTV «ayuda a explicar el presente», dice el SNTP

Muchas aguas han corrido desde el 27 de mayo de 2007; día en que oficialmente cesó transmisiones de la señal abierta el emblemático RCTV; canal pionero de la televisión venezolana.

Ahora, 19 años después su desaparición de los televisores nacionales sigue dejando lecciones y reflexiones de como ha sido la amarga travesía de los medios de comunicación venezolanos durante los últimos tiempos.

«Es un punto de quiebre», asegura Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en entrevista con Caraota Digital; quién -justamente apelando a lo que se reseña al inicio- reflexionó sobre esta polémica decisión tomada en 2006 por el entonces presidente Hugo Chávez.

«Marcó el paso de tensiones con medios críticos a una política de control estructural del ecosistema informativo. Desde entonces se posicionó el mensaje de que una línea editorial incómoda podía tener consecuencias administrativas, económicas y políticas», explicó.

De ahí surgió lo que define como un efecto «disciplinador» en el resto de los medios, desestimando audiencias y la calidad periodística.

«El caso RCTV ayuda a explicar el presente. Fue el inicio visible de una arquitectura de control, lo que el mismo gobierno llamó la hegemonía comunicacional, que luego se volvió más amplia, menos ruidosa y más difícil de revertir», explica.

Aunado a todo eso, al cierre de RCTV -dice- le siguieron presiones, cierres de emisoras, asfixia económica, uso discrecional de concesiones y restricción del acceso a fuentes públicas.

LA VENEZUELA DEL 2026

Luego del pasado 3 de enero de este año, el país vive una «reestructuración» política, donde es cada vez más notoria la presencia de EEUU tras reconocer a Delcy Rodríguez como presidenta encargada. En medio de ese panorama son muchas las expectativas de los venezolanos y eso incluye también la percepción que se tiene de los medios de comunicación en este etapa.

Sobre el punto, Ruiz comenta: «Estamos en una etapa muy incierta. Hay señales políticas y económicas que pueden generar expectativas, pero todavía no hay medidas concretas que permitan hablar de recuperación de garantías para el ejercicio del periodismo».

Agrega: «El desafío es no confundir señales parciales con garantías. Para hablar de cambio real tendría que haber decisiones verificables en relación a las condiciones para que los medios puedan operar con independencia. (…) Cualquier «nuevo momento político» debe abrir una ruta de restitución de garantías.»

Es justo en este punto, donde surge otra arista y es que en medio de este «nuevo momento político» las televisoras tradicionales han mostrado lo que parece una suerte de «resfrescamiento» informativo; donde el enfoque y la «apertura» de la noticia parecen ser los nuevos platos fuertes de espacios que estuvieron limitados por muchos años.

«Hay que observarlo con cuidado. Una verdadera apertura se demuestra con continuidad, pluralidad y ausencia de represalias. Que algunos noticieros incorporen más temas, entrevistas o tonos más críticos puede ser relevante, sobre todo después de años de una televisión abierta muy limitada. Pero una apertura real requiere condiciones sostenidas, reglas claras y libertad editorial verificable», enfatiza Marco Ruiz sobre lo que desde hace semanas se ve en los informativos de señal abierta.

DEL CASO RCTV… AL MUCHO POR HACER

La TV ha sido tan solo la punta del iceberg de la situación de los medios nacionales. Al caso RCTV y las limitaciones, se le suman otros como los medios web; espacios donde los últimos años se ha refugiado el venezolano para informarse, pero que no han escapado de la cruda realidad.

De acuerdo a datos revelados por Ruiz, basado en reportes de VEsinFiltro hasta mayo de 2025 hay 64 medios de comunicación bloqueados. «La censura digital sigue siendo una de las expresiones más graves del control informativo en Venezuela».

«Los bloqueos se ejecutan desde los proveedores de internet y afectan a medios, organizaciones y plataformas sin que el Estado explique por qué, desde cuándo, bajo qué norma y con qué recurso puede impugnarse la medida», asegura.

En su labor por la defensa del gremio; explica han solicitado a Conatel información sobre los fundamentos legales de los bloqueos, las órdenes y criterios para esas restricciones, así como su reversión.

«El mecanismo inmediato para eliminar esta forma de censura es tan sencillo como ordenar a los prestadores del servicio de internet levantar los bloqueos y garantizar que ninguna restricción futura se aplique sin base legal clara, debido proceso, necesidad y proporcionalidad», finaliza.