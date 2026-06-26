Venezuela

589 muertos, 2.980 heridos y 214 réplicas: El nuevo balance que ofreció Delcy Rodríguez tras los terremotos

Kharelys Mendez
Kharelys Mendez
1 Min de Lectura
EFE

La presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció este viernes un nuevo balance con la cifra de fallecidos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron al país el 24 de junio.

Destacó que la cidra de muertos se elevó a 589 y la de los heridos a 2.980.

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«Hemos rescatado con vida a decenas de personas y nos causa alegría que puedan dar ese abrazo a sus familias», dijo en un acto transmitido por VTV.

Asimismo, indicó que se han producido 214 réplicas en el país desde los terremotos de 7,2 y 7,5 que ocurrieron el miércoles.

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