589 muertos, 2.980 heridos y 214 réplicas: El nuevo balance que ofreció Delcy Rodríguez tras los terremotos

La presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció este viernes un nuevo balance con la cifra de fallecidos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron al país el 24 de junio.
Destacó que la cidra de muertos se elevó a 589 y la de los heridos a 2.980.
«Hemos rescatado con vida a decenas de personas y nos causa alegría que puedan dar ese abrazo a sus familias», dijo en un acto transmitido por VTV.
Asimismo, indicó que se han producido 214 réplicas en el país desde los terremotos de 7,2 y 7,5 que ocurrieron el miércoles.
#ÚLTIMAHORA | Delcy Rodríguez eleva a 589 la cifra de fallecidos y a 2.980 los heridos por los sismos en Venezuela. A 48 horas del desastre se registran más de 215 réplicas. Asimismo, se ordenó la militarización inmediata del estado La Guaira para controlar la contingencia… pic.twitter.com/sQcFR2cOjT
— Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 26, 2026