589 muertos, 2.980 heridos y 214 réplicas: El nuevo balance que ofreció Delcy Rodríguez tras los terremotos

La presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció este viernes un nuevo balance con la cifra de fallecidos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron al país el 24 de junio.

Destacó que la cidra de muertos se elevó a 589 y la de los heridos a 2.980.

«Hemos rescatado con vida a decenas de personas y nos causa alegría que puedan dar ese abrazo a sus familias», dijo en un acto transmitido por VTV.

Asimismo, indicó que se han producido 214 réplicas en el país desde los terremotos de 7,2 y 7,5 que ocurrieron el miércoles.