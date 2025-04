«400 días encerrados y cinco meses bajo asedio»: Asilados en la Embajada de Argentina exigieron salvoconductos

Los asilados en la Embajada de Argentina en Caracas hicieron este jueves un nuevo llamado a la comunidad internacional a raíz de la grave situación que se vive en la sede diplomática en la que ya llevan 400 días.

En ese sentido, indicaron que están a la espera de los salvoconductos que establece la legislación internacional, en acuerdos que han sido firmados y ratificados por Venezuela, pero que el gobierno de Nicolás Maduro «se niega a cumplir».

«A lo largo de estos 400 días, hemos sufrido todo tipo de atropellos físicos, mentales y emocionales. Acompañados del permanente asedio y de la falta de servicios básicos elementales. Desde hace cinco meses no contamos con electricidad directa ya que los fusibles fueron sustraídos, y desde hace cinco meses no fluye el agua en las tuberías de la residencia porque simplemente no llega», acotaron.

📄 #Comunicado 400 días sin salvoconductos y 5 meses bajo asedio sin servicios básicos: este es el nuevo llamado urgente a la comunidad internacional desde la embajada argentina en Caracas. pic.twitter.com/FANpYDcmR3 — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) April 24, 2025

LA SITUACIÓN DE LOS ASILADOS EN LA EMBAJADA DE ARGENTINA

Asimismo, denunciaron que la Embajada de Argentina se ha convertido en «una cárcel».

«Se tortura y se transgreden derechos humanos. La terrible situación a la que estamos siendo sometidos (en la Embajada de Argentina) de manera cruel, siendo inocentes, además, marca un gravísimo precedente a través de la sistemática violación a principios elementales como el asilo diplomático. Así como de la inmunidad de los recintos diplomáticos, incluyendo la dignidad de las personas que estén en ellos», expresaron.

Ante esta situación, hicieron un llamado a todos los países firmantes de la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático. En especial a los gobiernos de Argentina y de Brasil.

«Exijan y presionen por la emisión definitiva de nuestros salvoconductos cuanto antes, como establece la norma y como casos recientes demuestran. Esta gestión debe hacerse sin más demora. Ningún país debe permitir que se utilicen sus recintos diplomáticos para estos actos de barbarie. Es el momento de hacer valer los compromisos adquiridos por la comunidad internacional al suscribir estos acuerdos elementales para las buenas relaciones entre naciones», apuntaron.