188 muertos, 1520 heridos y 157 desaparecidos: El nuevo balance de las autoridades tras los terremotos

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció la tarde de este jueves un nuevo balance tras los devastadores terremotos que se registraron en el país.

«Van 188 muertos por los terremotos, 1.520 personas heridas que están siendo atendidas y 157 desaparecidas», señaló.

Asimismo, acotó que más de 200 personas están atrapadas en los escombros de los edificios. «Estamos en una carrera contra el tiempo para rescatarlos vivos a la mayoría de ellos», dijo.

De igual forma, Jorge Rodríguez indicó que hay 2.927 familias damnificadas en el país tras los terremotos.

Además, apuntó que 250 edificios resultados afectados por los movimientos telúricos, entre ellos en zona de La Guaira.

Así como ocho hospitales afectados y que debieron ser evacuados, 20 centros comerciales deteriorados y 68 obras de infraestructura dañadas.