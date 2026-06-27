Video: Víctimas mortales en Chacao ascienden a 35 y a 28 el número de personas rescatadas

El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, anunció que pasado el mediodía de este sábado, las víctimas mortales en el municipio se elevaron oficialmente a 35, luego de encontrar varios cuerpos sin vida bajo los escombros del edificio Petunia, que colapsó durante la tragedia que golpeó a Venezuela el pasado miércoles 24 de junio.

Asimismo, hizo saber que se han rescatado con vida a 28 personas, incluyendo a una mascota que fue entregada a la familia de una de las fallecidas.

El burgomaestre aprovechó la oportunidad para agradecer la voluntad de colaborar de los miembros de la comunidad, sin embargo alertó que solo deben ingresar a las estructuras colapsadas, personal capacitado para las labores de rescate.

«Los estamos dejando entrar, pero para que ellos ayuden con labores que pueden controlar. Por ejemplo están ayudándonos con una cadeneta humana a sacar los materiales. Algunos jóvenes muchachos querían entrar a la estructura (…) pero lo responsable es que ingrese a la estructura, sobre todo donde está colapsada, personas que tengan la experticia para hacerlo», explicó Duque.