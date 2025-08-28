Varios

Panamá anunció que reanudará servicios consulares en Venezuela a partir de esta fecha

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura

El gobierno de Panamá anunció este jueves que en los próximos días reanudará los servicios consulares en Venezuela, luego de pasar más de un año sin relaciones producto de la crisis diplomática desatada en julio de 2024.

La Sección Consular de Panamá informó mediante un comunicado sobre la reanudación de los servicios en las sedes diplomáticas. En tal sentido, el consulado y la embajada comenzarán a recibir al público desde el 1 de septiembre.

«A partir del próximo lunes, nuestra sección consular reabrirá sus puertas en un nuevo horario especial de atención de lunes a jueves», apuntó. El consulado recibirá al público entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía.

Las autoridades panameñas aseguraron que «buscan optimizar y garantizar una atención eficiente a todos los usuarios». En tal sentido, exhortaron a los ciudadanos a «tomar las previsiones necesarias para realizar sus gestiones» en el consulado.

COMPROMISO DEL CONSULADO

Hace pocas semanas, las autoridades anunciaron el comienzo de relaciones consulares próximamente. Tras pasar más de un año sin ofrecer servicio, el consulado aseguró que está «comprometido» con los panameños y venezolanos.

«La Sección Consular de Panamá en Venezuela reitera su compromiso de servicio y asistencia a sus connacionales y al público venezolano, trabajando para fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones», apuntó.

Panamá puso las relaciones diplomáticas en «suspenso» tras las cuestionadas elecciones del 28 de julio de 2024. Por su parte, el gobierno de Maduro suspendió los vuelos entre ambos países.

A principios de junio, el presidente panameño, José Raúl Mulino, destacó las dificultades de no tener relaciones consulares en Caracas. Aunque confirmó la reapertura del consulado, destacó que todavía no se restablecerán las relaciones diplomáticas.

