Murió Abraham Quintanilla a los 86 años, padre de la legendaria cantante Selena

Abraham Quintanilla, padre de la legendaria cantante Selena Quintanilla murió este sábado a los 86 años de edad, según informó su hijo a través de su cuenta de Instagram.

“Es con pesadez en nuestro corazón que les informamos que mi papá murió hoy”, escribió el vástago en una publicación.

Abraham Quintanilla, fue representante del grupo Selena y Los Dinos. Su hijo mayor no dio detalles sobre la causa de la muerte.

En vida, fue un cantante, compositor y productor de música, nació en 1939 en Corpus Christi, Texas. Hijo de padres mexicanos, trabajó en la agricultura a lo largo del Río Bravo, en Texas, junto a su familia. Asistió a la escuela, pero abandonó la secundaria para convertirse en un cantante profesional.

En su adolescencia ingresó al grupo ‘Los Dinos’, al que entró haciendo coros. En 1959, ‘Los Dinos’ obtuvieron su primer éxito musical con el sencillo “So hard to tell”; el segundo “Give me one more chance” los lanzó a ser reconocidos en todo Texas.

Sin embargo, el grupo enfrentó racismo y discriminación, lo que no les permitió seguir avanzando en el ámbito musical.

Tras este episodio, Quintanilla se unió a la Fuerza Aérea de Estados Unidos y mientras servía en Tacoma, conoció a Marcella Samora, con quien se casó y tuvo tres hijos: Abraham, Suzette y Selena.

A su vuelta a Texas, vio talento en sus tres hijos, por lo que usó el nombre de su grupo para crear Selena y Los Dinos.

En su restaurante Papa Gayo’s, el cual abrió en 1979, Abraham presentó el grupo de sus hijos para que amenizaran el lugar, pero años más tarde tuvo que cerrarlo debido a la recesión.

No fue sino hasta 1984 que Selena y Los Dinos firmaron con una disquera y lanzaron su primer álbum, producido por Abraham Quintanilla.

Después del asesinato de Selena, en 1995 su padre se había dedicado a desarrollar álbumes y documentales sobre la vida y obra de la artista.

Asimismo, encabezó junto a su familia la creación de una fundación para niños en crisis. En el 2021, Quintanilla lanzó su libro “A Father’s Dream: My Family’s Journey in Music”, donde plasmó sus memorias en torno a su carrera musical y la de sus hijos.