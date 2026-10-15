Maratón CAF 2027: Revelan precio de inscripción, donaciones y camiseta oficial

Los organizadores del Maratón CAF, uno de los eventos deportivos más importantes del país y en el que participarán 8.000 corredores, revelaron detalles sobre la edición 2027, incluyendo el precio de la inscripción y otras sorpresas.

El Maratón CAF avanza en los preparativos para su decimoprimera edición, que se realizará el 21 de febrero de 2027. En tal sentido, anunciaron que las inscripciones se extenderán desde este viernes, 16 de octubre, hasta el 14 de diciembre o cuando se agoten los cupos.

Aquellos que deseen participar en el Maratón tendrán que cancelar 70 dólares para la inscripción. La organización aseguró que, de este monto, 10 dólares serán destinados al Fondo para la Recuperación y Reconstrucción de Venezuela.

«Esta nueva edición tiene un profundo simbolismo para Venezuela. Tras el terremoto del pasado 24 de junio, queremos honrar la memoria de las víctimas y expresar nuestra solidaridad con sus familias y con todas las comunidades afectadas», dijo Alejandra Claros, presidenta del Comité Organizador del Maratón CAF.

Aunque desde la organización entregarán 10 dólares por cada inscripción, los corredores tendrán la opción de hacer algún aporte adicional si así lo desean. Los participantes podrán usar la aplicación Cashea para adquirir su cupo.

CAMISETA DEL MARATÓN

Otra novedad a tomar en cuenta en el Maratón CAF 2027 será la camisa oficial blanca, de la marca alemana Adidas. «Fue concebida como un símbolo de paz y como parte de un mensaje positivo asociado a esta edición», indicó la organización.

«La medalla que recibirán los corredores al completar la carrera se sumará a esta identidad y representará el esfuerzo individual y la meta compartida», añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: INICIÓ EL PAGO DE UN BONO DE CASI $150 EN EL SISTEMA PATRIA, ESTAS SON LAS PERSONAS BENEFICIADAS

El Maratón CAF 2027 proyectan reunir unos 8.000 corredores para esta nueva edición. Por tanto, habilitaron 2.500 cupos para la carrera de 42K y 5.500 para la competencia de 21K.

En esta edición se incorporarán «expresiones culturales» y de «talento venezolano en área como el diseño, entre otras especialidades». Todavía no hay detalles sobre la ruta que seguirá el Maratón CAF 2027.