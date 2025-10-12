Varios

Gremio de supermercados se sinceró sobre las proyecciones de abastecimiento para la temporada decembrina

Valentín Romero
Por Valentín Romero
3 Min de Lectura
Foto. archivo

Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), pronosticó que para la temporada decembrina se contará con pleno abastecimiento en lo que se refiere a productos esenciales.

Así lo afirmó durante una entrevista ofrecida al canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV).

De igual manera, aseguró también la presencia de bienes que aumentan su demanda durante la temporada navideña, que se registra en el último trimestre del año.

«FRENTE DE ABASTECIMIENTO»

Atencio destacó que para asegurar esta meta, realizaron la creación de un «frente de abastecimiento» de productos esenciales y de temporada navideña.

Dichos frentes se crearon en conjunto con representantes de los sectores alimentarios y agroindustriales, más relevantes del país, así como también de las más importantes cadenas de supermercados.

LEA TAMBIÉN: TOMA NOTA: LAS RECOMENDACIONES QUE HIZO UNA EXPERTA ANTE «PERIODO DE INESTABILIDAD» ECONÓMICA EN EL PAÍS

Asimismo, informó que se realizó una revisión de los precios de los bienes más demandados en la época decembrina y que los sectores productivos nacionales comunicaron «cada uno de los nudos que estaban afectando esos precios».

Por último, el representante gremial resaltó que en los últimos meses ha habido incremento en la producción nacional de rubros esenciales y en la presencia de marcas en alimentos como harina de maíz, arroz, café, pastas, margarina, mayonesa, salsa de tomate, granos, productos de limpieza y de aseo personal.

REVISIÓN DE PRECIOS

Por otra parte, Atencio afirmó que está previsto hacer una revisión de precios de productos, especialmente proteínas, antes de que culmine el año.

«Está todo el tema de proteínas, carnes, huevo, pollo. El pollo y huevos bajaron ligeramente esta semana. Con la carne tenemos un tema que hay que resolver, la próxima semana va a haber una reunión sobre eso», detalló.

También adelantó que tienen previsto revisar los precios en otro tipo de productos de la cesta básica «como arroz, pasta y harina de maíz. Creo que a corto plazo esos ajustes se van a dar y vamos a terminar el año con estabilidad y un buen indicador económico», sentenció.

