EN VIDEO: Niño fue rescatado con vida bajo los escombros de una estructura colapsada en La Guaira

Los Bomberos de Caracas junto a miembros de otros equipos de socorristas lograron rescatar con vida a un niño atrapado bajo los escombros de una estructura colapsada en La Guaira, que fue una de las zonas más afectadas por el doble terremoto que sacudió a Venezuela, el pasado 24 de junio.

El emotivo salvamento ocurrió este viernes 26 de junio, según lo publicó en su cuenta Delmiro De Barrio, aunque no ofreció detalles del lugar exacto del rescate, ni datos del menor.

El video tiene muestra la complicada labor de los socorristas en este tipo de estructuras colapsadas. En el metraje ya se había logrado el acceso a la víctima, lo cual le pudo haber tomado horas de trabajo.

Asimismo, llena de esperanzas a aquellas personas que aún esperan hallar con vida a sus seres queridos bajo los escombros de una tragedia que ha sacudido, directa o indirectamente a todo el país.