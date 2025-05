Capriles dice que no cree que «desde el silencio vamos a derrotar a este gobierno» tras votar este 25May

El dirigente opositor y actual candidato a diputado de la Asamblea Nacional (AN) Henrique Capriles ejerció su votó este domingo, este 25 de mayo, en las elecciones regionales y parlamentarias de Venezuela.

Desde un centro de votación en Baruta (Miranda), Capriles reafirmó su postura de que el voto sigue siendo una herramienta fundamental de protesta y resistencia contra Nicolás Maduro.

«Nosotros no estamos opinando desde afuera, estamos metidos en la candela, este gobierno no regala ni reparte nada. Si vamos a seguir construyendo historias nos va a seguir yendo mal», respondió a periodistas. Los comunicadores lo cuestionaron sobre si él le hacía más oposición a la Plataforma Unitaria Democrática que al Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

A pesar del desánimo generado por los eventos del 28 de julio de 2024, el exgobernador de Miranda y dos veces excandidato presidencial insistió en que abstenerse es un error. Enfatizó que la participación electoral es clave para mantener viva la lucha democrática.

«Yo no creo que desde el silencio vamos a derrotar a este gobierno, más en un país donde no hay quorum de participación… ¿Qué es lo más fácil para Maduro? Que no salgamos a votar», sostuvo.

Capriles ha sido enfático en que votar no significa legitimar al chavismo, sino expresar el descontento de los ciudadanos.

Según él, Maduro ha intentado que estas elecciones sean “clandestinas”, minimizando la información oficial y evitando la promoción del proceso electoral. En este contexto, el dirigente ha llamado a los venezolanos a no ceder ante la apatía y el miedo. Dijo que se debe utilizar el voto como un mecanismo de resistencia y protesta.

Sin embargo, el proceso electoral ha estado marcado por la incertidumbre y la falta de transparencia a juicio de la oposición liderada por María Corina Machado. De hecho, la Plataforma Unitaria Democrática, que agrupa a la mayoría de la oposición, ha rechazado estos comicios. Argumentan que fueron convocados por un ente electoral controlado por el chavismo.

En cambio, figuras como Capriles, Juan Requesens y Manuel Rosales han decidido participar, defendiendo la idea de que la abstención solo favorece al chavismo.

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), más de 21,4 millones de ciudadanos están habilitados para votar, con 15.736 centros de votación dispuestos en todo el territorio nacional.

En estas elecciones, los venezolanos elegirán 569 cargos, incluyendo 285 diputados a la Asamblea Nacional, 24 gobernadores y 260 legisladores regionales. La jornada electoral comenzó a las 6:00 a. m. y se espera que culmine a las 6:00 p. m., salvo que haya electores en espera.