A TOMAR PRECAUCIONES: Inameh pronostica fuertes lluvias para este 7Jun por el paso de dos ondas tropicales

Dos ondas tropicales coinciden sobre el territorio nacional este domingo 7 de junio, por lo que desencadenarán fuertes lluvias en las próximas horas, informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

El organismo reportó que la Onda Tropical Nro. 9 y la Onda Tropical Nro. 10 ejercen su influencia de forma simultánea sobre todo el país.

Actualmente, la Onda Tropical Nro. 9 avanza directamente sobre la región occidental de Venezuela. Al mismo tiempo, la Onda Tropical Nro. 10 transita por la zona oriental del territorio, manteniendo ambas un impacto meteorológico inmediato.

Ambos sistemas interactúan de forma directa con la Zona de Convergencia Intertropical y la vaguada monzónica. Esta combinación de fenómenos producirá un cielo completamente cubierto y generará lluvias generalizadas a lo largo del día.

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El reporte matutino del Inameh prevé cielos cubiertos con lluvias de intensidad variable durante las primeras horas del día. Estas condiciones afectarán a la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Bolívar, Amazonas, la región central, Guárico, Cojedes, Portuguesa, Barinas, Apure, Yaracuy, Falcón, Lara, Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia.

La situación meteorológica cambiará durante la tarde y la noche mediante un incremento significativo de la nubosidad. El organismo estima chubascos y lluvias, acompañados de actividad eléctrica en gran parte del país para este período.

¿DÓNDE SERÁN MÁS INTENSAS LAS LLUVIAS POR LAS ONDAS TROPICALES?

El Inameh advierte que las precipitaciones serán más intensas y frecuentes en zonas específicas. Los sectores afectados incluyen la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Amazonas, Bolívar, nororiente, centro norte costero, llanos occidentales, centrales, Falcón, Lara, los Andes y el estado Zulia.

El panorama para la Gran Caracas presenta nubosidad baja y precipitaciones desde las primeras horas de la mañana. El organismo meteorológico pronostica chubascos más fuertes en el estado Miranda durante este mismo bloque horario matutino.

Los expertos prevén un aumento de las nubes y lluvias de intensidad variable después del mediodía en la capital. El reporte oficial concluye que los caraqueños experimentarán descargas eléctricas ocasionales durante el transcurso de la tarde y la noche.