Viral: Helicóptero se estrelló en el río Hudson y murieron sus tripulantes, era una familia española

Otro trágico accidente aéreo ocurrió en EEUU, esta vez en el río Hudson, cerca de Manhattan, Nueva York, dejando un saldo de seis personas fallecidas, incluyendo tres niños.

De acuerdo con medios y agencias estadounidenses, el helicóptero, identificado como un Bell 206, se estrelló en el agua alrededor de las 3:17 p. m., según informaron las autoridades locales.

Videos publicados en redes sociales mostraron la aeronave prácticamente sumergida y boca abajo, mientras equipos de rescate se movilizaban rápidamente al lugar del siniestro.

BREAKING: Helicopter crash in Hudson River kiIIs 6. Witness saw propeller fly off and the it drop near Holland Tunnel. Vacationing family with kids were reportedly onboard. Horrificpic.twitter.com/SjyWfhYfoi

