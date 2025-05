VIRAL: El dramático desmayo de una senadora en plena rueda de prensa junto al Gobernador de Florida

Un momento de tensión se vivió durante una conferencia de prensa en Miami (EEUU), cuando la senadora estatal de Florida Ileana García sufrió un aparente desmayo mientras ofrecía su discurso.

De acuerdo con lo reseñado por People, el evento, encabezado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, tenía como objetivo discutir la posible prohibición de la adición unilateral de fluoruro al agua potable pública por parte de los gobiernos locales.

Sin embargo, la atención se desvió cuando García, visiblemente afectada, informó que no se sentía bien y comenzó a tambalearse. «Gobernador, perdóneme, tengo que sentarme porque no me siento bien», alcanzó a decir.

Ante la situación, el cirujano general de Florida, Joseph Ladapo, reaccionó rápidamente y sostuvo a la senadora antes de que pudiera caer al suelo.

En un gesto de apoyo, le dijo: «Te tenemos cubierto», mientras otros asistentes se acercaban para brindarle ayuda y ofrecerle agua.

Efectivamente, gracias a la rápida intervención de Ladapo y del equipo presente, García pudo recuperarse y continuar con su participación en el evento.

El incidente generó preocupación entre los asistentes, aunque hasta el momento no se han dado detalles oficiales sobre las causas del malestar de la senadora.

Su oficina no ha emitido declaraciones sobre su estado de salud, lo que ha dejado abierta la especulación sobre si se trató de un episodio aislado o de un problema médico subyacente.

A pesar del susto, García retomó su discurso con humor, asegurando que no dejaría que el incidente la detuviera. Su actitud fue recibida con aplausos por parte del público y del gobernador DeSantis, quien pidió una ovación para la senadora tras su recuperación.

La conferencia continuó con su agenda programada, aunque el inesperado episodio se convirtió en el tema central de conversación en el sitio y entre los medios.