VIDEO VIRAL: Dos aves invadieron la cabina de un avión y desataron el pánico en pleno vuelo

Lo que debía ser un vuelo rutinario entre Minneapolis, Minnesota, y Madison, Wisconsin (EEUU), se convirtió en una escena digna de una comedia cuando dos aves pichones lograron colarse en la cabina de un avión de Delta Airlines.

De acuerdo con el reporte de ABC News y otros medios, el insólito incidente con las aves ocurrió en el vuelo 2348, que transportaba 119 pasajeros y cinco miembros de la tripulación.

La inesperada presencia de las aves provocó un retraso de 56 minutos, dejando a los viajeros atónitos ante la surrealista situación.

El primer pichón fue detectado cuando una pasajera alertó a la tripulación sobre su presencia. Inicialmente, la advertencia fue recibida con escepticismo, pero pronto el piloto confirmó el problema a través del sistema de intercomunicación, describiéndolo como un «problema de fauna silvestre».

La tripulación solicitó la intervención del personal de tierra, quienes lograron capturar al intruso. Sin embargo, cuando el avión comenzó a moverse por la pista, otro pichón apareció de la nada, desatando una nueva ola de confusión y risas entre los pasajeros.

El segundo pichón se convirtió en el protagonista de una persecución improvisada dentro de la cabina.

A Delta flight had to delay takeoff from Minneapolis after not one, but two pigeons were found inside the plane.

Baggage handlers eventually got ahold of the birds and removed them from the flight. https://t.co/3lFYEOTuvL pic.twitter.com/7sEPXQudbT

— ABC News (@ABC) May 27, 2025