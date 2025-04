Video impactante: Pareja estuvo al borde de la muerte durante tormenta eléctrica, un rayo casi los impactó al salir de casa

Una pareja en Arkansas, Estados Unidos, vivió un momento terrorífico cuando al salir de su casa en plena tormenta un rayo estuvo a punto de acabar con sus vidas.

Todo quedó registrado por una cámara de seguridad y el video no tardó en hacerse viral a través de las redes sociales.

Las inquietantes imágenes muestran a un hombre y una mujer corriendo desde su casa hacia su vehículo en medio de una tormenta eléctrica repentina e intensa. Apenas dos segundos después de que cierran las puertas del auto, un potente rayo impacta violentamente el suelo a escasos metros del automóvil.

El destello fue tan intenso que, según declaró el hombre a los periodistas, “lo iluminó todo como si fuera de día por una fracción de segundo”.

Wild footage as of a man and woman getting inside their vehicle just seconds before lightning strikes the ground just feet away

