VIDEO IMPACTANTE: Mujer intentaba cruzar puente que se elevaba y quedó gravemente lesionada

En Brickell, una de las zonas más transitadas de Miami (EEUU), una mujer de 49 años resultó gravemente herida al caer desde un puente levadizo justo cuando la estructura comenzaba a elevarse para permitir el paso de embarcaciones.

Según testigos, la víctima intentó cruzar el puente en el momento exacto en que este iniciaba su ascenso, quedando atrapada en el tramo móvil y aferrándose desesperadamente a la barandilla antes de caer violentamente al pavimento.

El incidente fue captado en video por varios transeúntes y difundido en redes sociales. El mismo generó una ola de indignación y preguntas sobre los protocolos de seguridad.

Las imágenes muestran a la mujer colgando del borde del puente, luchando por mantenerse en pie mientras el ángulo de inclinación aumentaba.

Finalmente, perdió el equilibrio y cayó desde una altura considerable, sufriendo lesiones críticas en ambas piernas. Fue trasladada de urgencia al Hospital Jackson Memorial, donde permanece bajo observación médica.

El operador del puente, empleado de Florida Draw Bridges, Inc., declaró que no vio a la mujer en la plataforma al momento de comenzar el ascenso.

Woman Falls While Bridge Lifts for Passing Boat — Caught on Camera

The video shows a woman falling from Miami’s Brickell Bridge as it began lifting for a passing boat. While the fall is clearly visible, no injuries are shown.

⚠️ Disclaimer: This post is intended to raise… pic.twitter.com/I11XKrQ5Ph

— Cassandra "Cassy" Coelho R.🪬 (@IDontCareBear1) June 29, 2025