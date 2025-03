Tremendo susto: Un rayo cayó cerca de un conductor mientras manejaba en plena tormenta en EEUU, todo quedó grabado

Un conductor vivió un momento aterrador cuando un rayo cayó a pocos metros de su automóvil mientras circulaba por una carretera de la ciudad de Douglasville, en el estado de Georgia.

El impactante suceso, ocurrido el 15 de marzo, fue captado en video por la cámara de salpicadero del vehículo, registrando el instante exacto en que la descarga eléctrica iluminó el cielo y golpeó el asfalto con una fuerza impresionante.

El video, que rápidamente se volvió viral en redes sociales, muestra cómo el cielo se ilumina antes de que un rayo impacte con gran estruendo en la vía, generando una explosión de luz y chispas. A pesar de la proximidad del impacto, el conductor logró mantener el control del vehículo y salir ileso del incidente.

Al caer un rayo puede alcanzar temperaturas de hasta 30,000 grados Celsius, cinco veces más calientes que la superficie del sol. Además, pueden impactar en cualquier momento, especialmente durante tormentas severas.

SHOCKING VIDEO: Lightning Strike Caught on Dash Cam! March 15, 2025 🇺🇲

A heart-stopping moment was captured on dash cam footage as a lightning bolt struck I-20 in Douglasville, Georgia, just west of Atlanta. pic.twitter.com/Q1PNWaDrll

— Weather Monitor (@WeatherMonitors) March 18, 2025