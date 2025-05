Tras casi dos semanas de búsqueda hallaron cuerpo de venezolano que saltó a río de Nueva York al salir de una fiesta

El cuerpo del joven venezolano Manuel Rangel fue hallado finalmente, tras casi dos semanas de búsqueda, en aguas cercanas a la Isla del Gobernador, ubicada a casi 5 kilómetros de distancia del lugar donde el criollo habría decidido zambullirse en el río Este de la ciudad de Nueva York, tras asistir a una fiesta en Brooklyn.

La versión proporcionada a los medios locales por su pareja, Shakti Castro, indica que, al retirarse de la celebración, en East Williamsburg, Rangel se dirigió hacia Domino Park y, literalmente, «se zambulló» en el río.

Desde ese momento, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) inició la búsqueda del joven y tras casi dos semanas (13 días) dieron con su paradero.

Portavoces de la policía neoyorquina indican que tras recibir la llamada al 911, desde las 4:11 A.M y 6:50 A.M del pasado 1 de mayo, activaron en cuestión de minutos las brigadas acuáticas, los drones y los buzos, pero lamentablemente no pudieron encontrar el cuerpo.

“Lo que debemos entender por experiencias pasadas de personas que caen en ese río, es que se trata de una corriente de agua muy rápida y hay mucho material rocoso. Los antecedentes indican que casi siempre las personas reciben fuertes golpes. Nosotros continuamos haciendo las investigaciones del caso. Hasta ahora no hay una conclusión”, indicó el vocero.

Durante la primavera, cuando el derretimiento de la nieve y el aumento de lluvias contribuyen al caudal, las velocidades de las corrientes pueden ser especialmente notables, según reseña el Diario NY.

HERMANA DE LA VÍCTIMA ESPERA VISA ESPECIAL PARA VIAJAR A NUEVA YORK

El joven migrante venezolano no tiene otros familiares en el país y su hermana tiene la visa vencida, lo cual le impide viajar para ocuparse de los trámites de la repatriación del cuerpo.

En este momento, se encuentra esperando habilitaciones en el Consulado de Estados Unidos en Chile, para lograr obtener el permiso para trasladarse a Nueva York.