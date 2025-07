Tragedia en Texas: 27 niñas murieron tras devastadoras inundaciones, estaban en un campamento cristiano

27 niñas murieron en un reconocido campamento de verano en Texas Hill Country luego de que el río Guadalupe ocasionara una inundación repentina el pasado viernes, que arrastró a las menores.

«Camp Mystic está de luto por la pérdida de 27 campistas y consejeros después de la catastrófica inundación en el río Guadalupe. Nuestros corazones están rotos junto a nuestras familias que están soportando esta tragedia inimaginable. Rezamos constantemente por ellos», indicó el campamento.

A través de un comunicado, acotó que han estado en comunicación con las autoridades locales y estatales.

«Hemos estado en comunicación con las autoridades locales y estatales, quienes están desplegando incansablemente amplios recursos para la búsqueda de nuestras niñas desaparecidas», declaró el campamento en un comunicado publicado en su sitio web.

“I had about 200 kids — scared, cold, and terrified. Probably the worst day of their lives.”

Coast Guard rescue swimmer Scott Ruskin shares how he helped save 165 people during the devastating Texas floods at Camp Mystic. pic.twitter.com/1jUWQGDqKa

— Good Morning America (@GMA) July 7, 2025