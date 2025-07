Tragedia de EEUU: Al menos 13 muertos por desbordamiento de ríos, 20 niñas están desaparecidas

Las primeras horas de este viernes, 4 de julio, se convirtieron en una pesadilla para el condado de Kerr, en Texas (EEUU), cuando lluvias torrenciales desataron una inundación repentina que dejó al menos 13 personas muertas y 20 niñas desaparecidas en un campamento de verano.

De acuerdo con medios locales, el río Guadalupe, normalmente sereno, se transformó en una fuerza imparable que arrastró árboles, viviendas y vehículos en cuestión de minutos.

Las autoridades locales describieron el evento como “catastrófico” y advirtieron que el número de víctimas podría aumentar en las próximas horas.

Lo más alarmante fue la velocidad con la que ocurrió todo. Según Dalton Rice, administrador municipal de Kerville, la inundación se desató en menos de dos horas. Y, sin señales previas; de hecho, las alertas meteorológicas visibles en el radar fueron superadas en todas sus estimaciones. Esto impidió que se emitieran órdenes de evacuación a tiempo.

Tras el evento adverso, el Servicio Meteorológico Nacional declaró emergencia por inundaciones repentinas, mientras los equipos de rescate luchan contra caminos intransitables y corrientes violentas para llegar a los afectados.

Air rescue missions like this are being done around the clock.

We will not stop until everyone is accounted for. pic.twitter.com/tqwTr1RkEi

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) July 4, 2025