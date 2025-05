Robó un cañón histórico de 360 kilos en EEUU y este fue el insólito motivo por el que lo hizo

En un hecho que ha sorprendido a la comunidad de Wichita, Kansas (EEUU), un hombre identificado como Gordon Pierce III terminó arrestado tras robar y desmantelar un cañón histórico de 360 kilos por un insólito o increíble motivo.

De acuerdo con medios locales, lo hizo para intentar saldar una deuda de drogas con un peligroso narcotraficante.

Lo que se detalló, es que la pieza, utilizada en la Guerra Hispanoamericana, había sido donada a la ciudad en 1900. La misma estaba exhibida en Riverside Park.

La policía encontró el cañón cortado en varias piezas, luego de que Pierce confesara haberlo robado para pagar 20.000 dólares que debía a su proveedor de metanfetamina.

Pierce, quien admitió haber consumido metanfetamina durante dos décadas, explicó que recibió una libra de la droga para su distribución, pero que fue robado antes de poder venderla.

Su traficante no creyó su versión y lo amenazó con dispararle a él y a su familia si no recuperaba el dinero. Desesperado, el acusado planeó robar estatuas de cobre en la ciudad para revender el metal. Sin embargo, al no encontrar ninguna, decidió llevarse el cañón del parque, que estaba en una zona poco iluminada.

Para ejecutar el robo, Pierce ofreció drogas y una pipa a un hombre sin hogar a cambio de su ayuda.

Ambos consumieron metanfetamina antes de intentar levantar el pesado cañón, pero al no lograr subirlo al vehículo de Pierce, lo ataron con una cadena para arrastrarlo por la calle.

La cadena se rompió frente a un taller mecánico, obligándolos a conseguir otra para remolcar el cañón hasta el garaje de un amigo, donde lo cortaron en cinco piezas con una sierra eléctrica.

Sin embargo, cuando Pierce llevó algunas de las piezas al traficante, este reaccionó con furia y lo amenazó con incendiar su casa.

El robo se descubrió cuando la policía rastreó el cañón hasta la casa de Pierce. Durante el arresto, los oficiales encontraron una bolsa con una sustancia blanca similar al cristal, que el acusado reconoció como metanfetamina.

Las autoridades estiman que el valor del cañón supera los 100.000 dólares, mientras que los daños al pedestal de granito ascienden a 10.000 dólares.

La policía de Wichita destacó la importancia de la reliquia y aseguró que el caso demuestra su compromiso con la protección del patrimonio histórico.

En tanto, Pierce permanece detenido en la cárcel del condado de Sedgwick bajo una fianza de 200.000 dólares.

Está acusado de robo de propiedad, daños agravados a la propiedad y posesión de parafernalia de drogas. Se espera que comparezca ante el tribunal a finales de mayo.