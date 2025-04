Revés para Trump: Confirmaron que el TPS para venezolanos seguirá vigente hasta esta fecha

La oficina de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció que ya no tendrá validez la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos prevista para el 7 de abril de 2025.

De esta forma, los venezolanos que gocen del TPS podrán permanecer en los Estados Unidos con estatus legal hasta el 2 de octubre de 2026, de acuerdo a la extensión por 18 meses que firmó Joe Biden poco antes de salir de la Casa Blanca.

USCIS explicó que con esta medida “está cumpliendo con la orden del 31 de marzo de 2025 del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California y pospone la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) de Venezuela para la designación de 2023”, reseñó Univisión.

Tras su arribo a la Casa Blanca, Donald Trump intentó eliminar el TPS para los venezolanos. No obstante, un grupo de personas que resultarían afectadas realizaron una demanda a través de organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), mediante la cual el juez del Distrito Norte de California Edward Chen frenó la cancelación del TPS.

El juez alegó que las acciones tomadas por la administración de Trump «amenazaban con causar un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de vida se verán gravemente afectados”.

Asimismo, señaló que el gobierno «no demostró ningún daño compensatorio real al continuar el TPS para los beneficiarios venezolanos”.

A través del TPS miles de venezolanos pueden permanecer en Estados Unidos de manera legal y gozar de beneficios como el derecho al trabajo.

La congresista estadounidense María Elvira Salazar celebró que el TPS se mantenga vigente.

«Me alegra que se haya renovado el TPS para los venezolanos. Seguiremos luchando por soluciones permanentes para quienes huyeron del régimen opresor de Maduro», comentó.

Asimismo, el congresista Mario Díaz-Balart acotó que seguirá apoyando a aquellos que se ven obligados a exiliarse.

«Me complace que el Estatus de Protección Temporal de Venezuela para la designación de 2023 se haya extendido hasta el 2 de octubre de 2026. He presionado constantemente por una frontera segura y un sistema de inmigración que sea justo, seguro y que respete el estado de derecho. Seguiré apoyando a aquellos que se ven obligados a exiliarse y trabajaré con la Administración Trump para que aquellos afectados por las grotescas e irresponsables políticas fronterizas de Biden (políticas que han dejado a tantos en el limbo migratorio) que tienen solicitudes legítimas de asilo, tengan sus casos escuchados y considerados. Además, sigo comprometido con la defensa de la causa de la libertad, y no hay mayor aliado en esta lucha que el presidente Trump», comentó.

I am glad that the Temporary Protected Status Venezuela for the 2023 designation has been extended until October 2, 2026. I have consistently pushed for a secure border and an immigration system that is fair, safe, and follows the rule of law.

I will continue to stand with…

— Mario Díaz-Balart (@MarioDB) April 3, 2025