Revelaron detalles del sospechoso del tiroteo en Universidad Estatal de Florida, sería hijo de una agente del Sheriff

El hijo de una agente del sheriff en funciones sería el principal sospechoso del tiroteo registrado este jueves, 17 de abril, en la Universidad Estatal de Florida (FSU).

De acuerdo con una nota de la cadena Telemundo, el sospechoso ha sido identificado como Phoenix Ikner, un estudiante de ciencias políticas de 20 años.

Lo que se detalló, es que se trata del hijo de una agente del sheriff del condado de Leon.

Según las autoridades, Ikner tuvo acceso a una de las armas de servicio de su madre, la cual utilizó para perpetrar el ataque.

El sheriff del condado de Leon, Walt McNeil, afirmó que no era de extrañar que el sospechoso tuviera acceso a armas, ya que era miembro del consejo asesor ciudadano de la oficina del sheriff y del Consejo Asesor Juvenil.

