Pánico en EEUU: Motor de avión de Delta Airlines estalló y obligó evacuación en este aeropuerto

Un avión de Delta Airlines, modelo Airbus A330, tuvo que ser evacuado de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Orlando (EEUU) este lunes, 21 de abril, —por la mañana— debido a un incendio en uno de sus motores.

De acuerdo con medios locales, el vuelo 1213, que tenía como destino Atlanta, se encontraba en la rampa de despegue cuando se detectaron llamas en el motor derecho.

En consecuencia, la tripulación activó los protocolos de evacuación. Esto permitió que los 200 pasajeros y 12 miembros de la tripulación descendieran por los toboganes de emergencia. Afortunadamente, no se reportaron heridos graves.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ha iniciado una investigación para determinar las causas del incidente.

Según los primeros informes, el fuego se originó en la tobera del motor, aunque aún no se han confirmado detalles adicionales.

Lo cierto, es que equipos de rescate y extinción de incendios actuaron rápidamente para controlar la situación, evitando que el mismo se propagara y afectara otras operaciones en el aeropuerto.

