Otro accidente aéreo en EEUU: Avioneta se estrelló en Florida minutos después de despegar

Un accidente aéreo ocurrió la mañana de este viernes en la ciudad de Boca Ratón, Florida, cuando una avioneta se estrelló poco después de despegar, cobrando la vida de las tres personas a bordo, según confirmaron las autoridades.

El siniestro ocurrió alrededor de las 10:20 de la mañana en la zona de Military Trail y Glades Road, una intersección ubicada no muy lejos del Aeropuerto de Boca Ratón y de la carretera interestatal 95.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA), la aeronave involucrada fue un Cessna 310 que transportaba a tres personas con destino al Aeropuerto Internacional de Tallahassee.

El subjefe del Cuerpo de Bomberos de Boca Ratón, Michael LaSalle, confirmó que las tres personas a bordo fallecieron en el impacto.

Además, un hombre que se encontraba en un vehículo en tierra resultó herido. «Un hombre que estaba en el suelo chocó contra un árbol debido a los escombros y el fuego», dijo LaSalle.

«Fue por la bola de fuego en el suelo; aparentemente, condujo a través de ella», añadió.

Imágenes aéreas captadas por NBCMiami mostraron escombros esparcidos por la carretera, restos sobre las vías del tren, un vehículo impactado junto a un árbol y columnas de humo elevándose mientras los bomberos luchaban contra el fuego.

De acuerdo con el sitio Flightradar24, la avioneta hizo varias vueltas en el aire antes de precipitarse. LaSalle también señaló que las autoridades recibieron informes de problemas técnicos antes del impacto.

«Básicamente regresó, parecía que se dirigía al aeropuerto, acercándose, y desde allí lo vi caer bajo los árboles», relató Dillon Smith, uno de los testigos quien presenció el momento del incidente desde su lugar de trabajo.

«Escuché el estruendo y, básicamente, el temblor de las ventanas simultáneamente, y luego vi una nube de humo», acotó.

