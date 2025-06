Oportunidad de empleo en EEUU: ICE ofrece atractivo salario de 9.000 dólares al mes

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lanzó una atractiva oferta laboral en Virginia (EEUU), con un salario mensual de hasta 9.000 dólares al mes.

La vacante es para el puesto de Adjudicador del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP), una posición clave dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

Este empleo representa una oportunidad significativa para quienes buscan estabilidad y un rol de impacto en el sistema migratorio estadounidense.

El adjudicador del SEVP tendrá la responsabilidad de evaluar y aprobar o denegar certificaciones para universidades que deseen recibir estudiantes y visitantes de intercambio.

Además, deberá comunicar de manera oficial las decisiones a los solicitantes y sus representantes legales, realizar investigaciones jurídicas independientes y redactar documentos legales relevantes. La complejidad del puesto requiere habilidades analíticas y un profundo conocimiento de las regulaciones migratorias.

Para postularse, los candidatos deben cumplir con una serie de requisitos estrictos. Entre ellos, ser ciudadanos estadounidenses o exempleados federales cuyos puestos fueron eliminados, aprobar una investigación de antecedentes y una prueba de drogas, y contar con al menos un año de experiencia especializada equivalente al nivel GS-05.

Además, los aspirantes varones nacidos después del 31 de diciembre de 1959 deben certificar su registro en el Servicio Selectivo

El salario anual para esta posición oscila entre 57.164 y 109.975 dólares, dependiendo de la experiencia y habilidades del candidato.

ICE destacó que los empleados deben ser dignos de confianza, por lo que la investigación de antecedentes es un requisito fundamental. La oferta ha sido difundida a través de las redes sociales de la agencia, incentivando a los interesados a postularse lo antes posible

We’re hiring a Student and Exchange Visitor Program adjudicator. Join our dynamic team & support our worthwhile mission!

This job is open to:

📌U.S. citizens only

📌Former federal employees whose jobs were eliminated

💻Apply today: https://t.co/tGd4MOclZM pic.twitter.com/aTMFDQZHU8

— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) May 31, 2025