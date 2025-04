«No podemos permitirlo»: Trump dice que Maduro envió al Tren de Aragua a EEUU para «fomentar la violencia»

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a acusar al gobierno de Nicolás Maduro de enviar a miembros del Tren de Aragua a causar caos en los Estados Unidos.

“El FBI evaluó recientemente que estas bandas despiadadas han sido enviadas por el régimen de Venezuela para fomentar la violencia y la inestabilidad en EEUU. No podemos permitir que eso suceda», dijo Trump durante un mitin en Michigan este martes, al celebrar los primeros 100 días de su segundo mandato.

No obstante, admitió que el problema de los Estados Unidos no pasa únicamente por la migración venezolana. «Y, para ser justos, no se trata solo de Venezuela. Se trata de todo el mundo. Se trata de todas partes. El Congo ha vaciado sus cárceles en nuestro país. Pero vienen de África, Asia, Sudamérica. Vienen de todas partes de Europa. Por eso hemos invocado la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar a todo terrorista extranjero de nuestro territorio lo antes posible», explicó.

En este sentido, el director del FBI, Kash Patel, reveló días atrás en su cuenta de X (Twitter) que siguen investigando las posibles alianzas que pudiera tener el Tren de Aragua. «Es una pandilla transnacional extremadamente violenta y altamente organizada. El FBI evalúa que algunos miembros del régimen de Maduro tienen vínculos con miembros del Tren de Aragua que buscan utilizar dichos vínculos para impulsar sus objetivos criminales».

Además, reiteró el compromiso del organismo para combatir a este grupo criminal. «No permitiremos que organizaciones criminales con respaldo extranjero se arraiguen en nuestras comunidades».

