Mujer condenada por asesinar y desmembrar a su amante atacó a su abogado en plena audiencia

Taylor Schabusiness, la mujer condenada a cadena perpetua por el macabro asesinato y desmembramiento de su amante en 2022, protagonizó un nuevo episodio violento este viernes al lanzarse contra su abogado defensor en plena sala del tribunal, obligando a las autoridades a intervenir de inmediato.

La escena, captada por las cámaras de Court TV, mostraron a Schabusiness, de 27 años, abalanzándose repentinamente sobre Paul Julka, su defensor, mientras este conversaba con el juez sobre un testigo. El incidente ocurrió durante una audiencia relacionada con un nuevo cargo en su contra, por presuntamente haber agredido a un guardia de la prisión a comienzos de este año.

En el video, Julka aparece sentado, levantando las manos en señal de desconcierto y resignación, mientras la mujer grita de forma incoherente y forcejea con al menos cinco agentes que rápidamente la reducen y la contienen en el suelo.

No es la primera vez que ataca a un abogado defensor, en otro video aparece como en 2023 durante otra audiencia también atacó al abogado.

La audiencia, que se realizaba en el tribunal del condado de Fond du Lac, debió trasladarse a una modalidad virtual tras el altercado, en un intento por garantizar el orden y la seguridad.

