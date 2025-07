MACABRO DESCUBRIMIENTO EN MICHIGAN: Hallaron a dos ancianas muertas en un aparente «pacto mortal»

Las autoridades policiales de Michigan dieron con una macabra escena, después de que dos ancianas fueran encontradas muertas en lo que se cree que fue un «pacto mortal suicida».

De acuerdo con el Departamento de Policía de Warren, una de las fallecidas respondía al nombre de Suzanne Leich, de 73 años. Su hija la halló en la mañana en el piso de la cocina de su condominio, con una herida de bala en la cabeza.

Posteriormente, la horrorizada mujer encontró a la amiga de su madre, de 75 años, desplomada en una silla de la cocina. La septuagenaria, cuya identidad no se dio a conocer, tenía una pistola apoyada sobre su pecho, donde había una herida de bala.

Según la policía, las ancianas mayores dejaron dos notas escritas a mano. Estas apuntaban al presunto pacto mortal suicida.

ANCIANAS COMPRARON LA PISTOLA DEL DOBLE SUICIDIO

De acuerdo con The New York Post, el dúo de ancianas también compró legalmente la pistola usada para cometer el doble suicidio. La adquisición se hizo unos días antes del macabro descubrimiento.

En ese sentido, los informes indican que los seres queridos de Leich dijeron a las autoridades que no conocían ni reconocían quién era la otra víctima.

Posteriormente, la policía confirmó luego que la otra anciana era de Fraser y que el dúo de ancianas sí eran amigas.

La investigación sobre las muertes todavía está en curso. Además, todavía no hay detalles de cuánto tiempo permanecieron los cadáveres sin ser descubiertos.

«Es desgarrador. Era una anciana muy dulce. No lo entiendo. No sé quién estaba con ella. Sé que también tenía una amiga que venía a pasar tiempo con ella para que no estuviera sola», aseguró un allegado a la señora Leich.