Los impactantes videos de tornados que han dejado al menos 25 muertos en el centro de EEUU

Varios tornados azotaron diversas partes del centro de EEUU en las últimas horas, provocando hasta el momento la muerte de al menos 25 personas en Missouri y el sureste de Kentucky, mientras dejan a su paso una huella de destrucción.

Los 18 fallecimientos en Kentucky se unen a las registradas previamente el viernes en San Luis, donde las tormentas causaron una destrucción generalizada. En Missouri, mientras tanto, el balance es de siete personas fallecidas.

Top floor of my daughter’s apartment building blown off just now in St Louis tornado. pic.twitter.com/2op2RXeF0n

En total, las autoridades han reportado violentos tornados en Missouri, Kentucky, Illinois e Indiana.

NEW VIDEO: London, KY as the sun rises this morning – just a wasteland of rubble after a tornado roared through the Southeastern Kentucky community. #KYwx pic.twitter.com/7yz4OgfImQ

Los tornados generaron daños considerables en viviendas y derribaron cableado eléctrico en el medio oeste del país y los grandes lagos. Estos fenómenos son el resultado del mismo sistema climático que produjo tormentas y poderosos tornados el jueves.

Cerca de 540.000 hogares y empresas en unos 12 estados se encontraban sin electricidad cerca del mediodía del sábado. Además, Missouri, Kentucky y Michigan figuraban como los más afectados por estos destructivos torbellinos, según CNN.

An incredible look inside a tornado from our research drone of structures being destroyed in Crowder, Missouri pic.twitter.com/TbgfXpxdF5

Toda esta situación forma parte de una racha de varios días de clima intenso, el cual se extenderá a inicios de la semana entrante.

Conforme el sistema que provocó los devastadores tornados en Kentucky y Missouri pierde fuerza, se estima que otra serie de tormentas tenga lugar en la frontera con México. Esto empujará a más de 20 millones de estadounidenses a la zona de riesgo.

La amenaza de tormentas severas de nivel tres golpeará el área metropolitana de Dallas-Fort Worth la noche de este sábado. Existe la posibilidad de que lo haga con tornados.

Igualmente, las condiciones más severas se extenderán hasta el martes en las Grandes Llanuras y el valle inferior del río Mississippi.

Only 20 mins away …. The town next to me here in Kentucky got leveled by a tornado last night 🌪️

If you wouldn’t mind taking a few seconds…. These people could use a prayer or two pic.twitter.com/6nIMwfNlNK

— Distinguished Hillbilly ™️ (@Feral_Socrates) May 17, 2025